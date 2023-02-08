Muğla İl Müftülüğünden 12 kişi deprem bölgesine hareket etti

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen büyük yıkıcı depremin yaralarını sarmak için Muğla İl Müftülüğünden gönüllü yaraları sarmak için yola çıktı.

3 araçla yola çıkan ekipleri uğurlayan Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, "Ülkemiz çok büyük bir felaketle karşı karşıyadır. Kahramanmaraş ve çevre illerde büyük yıkım oluşturan depremle ilgili devletimizin her kurumu gibi Muğla İl Müftülüğü tarafından Muğla İl ve İlçe Şubeleri Muğla Valiliğimizin koordinesinde ve AFAD ile birlikte yapılabilecek çalışmalar konusunda üzerine düşeni ortaya koymaktadır. Bugün ilk etapta 3 araçla 12 kişilik bir ekibi felaket bölgesine gönderiyoruz. Kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Orada yapacakları çalışmalar için gönüllülükleri dolayısı ile tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Afet bölgesinde ölenlere rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar ve kurtarılmayı bekleyen enkaz altındaki vatandaşlarımıza da en kısa zamanda kurtuluş nasip etmesini Allah’tan niyaz ediyorum " ifadesi kullanıldı.

Konuşmanın ardında 3 araç ile 12 gönüllü depremzedelere yardım etmek için yola çıktı.