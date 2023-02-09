Muğla İl Müftülüğü ekipleri defin işleminde göreve başladı

Muğla İl Müftülüğü TDV Gönüllüsü Hocalar Gaziantep Nurdağı’nda göreve başladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem sonrası yıkım etkisinin büyük olduğu bölgede, en çok ihtiyaç olan alanlardan cenaze hizmetinde büyük bir özveri gösterip çalışmalara devam ediliyor. Muğla İl Müftülüğü tarafından bölgeye gönderilen ekipler ulaşır ulaşmaz görev alan ekip, sabahın ilk ışıkları ile beraber de cenaze hizmetlerine başladı.

Muğla İl Müftülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ”Kefenleme ve defin alanlarında hizmet edecek olan takviye ekiplerimiz diğer ilçelerimizden de yola çıktı” ifadesi kullanıldı.