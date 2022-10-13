Muğla İl Milli Eğitim, işletmelere kalifiye eleman sağlıyor

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan web uygulaması, işletmelerle meslek liseleri arasında köprü görevi görüyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tasarlanan "çırakarıyorum.com" uygulaması sayesinde, işletmelerin çırak ve stajyer talepleri meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerine iletilerek işletmelerin kalifiye eleman ihtiyacı karşılanıyor.

İşletmelerle meslek liseleri arasında köprü görevi görmek amacıyla Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen "çırakarıyorum.com" web sayfası oldukça etkin, verimli bir uygulama. İşletme sahibi bilgilerini "çırakarıyorum.com" web sayfasında yer alan sisteme kaydederek kayıt oluyor ve ihtiyaç duyduğu alanlarda çırak öğrenci talebinde bulunabiliyor. Mesleki eğitim veren tüm okul ve kurumlar, işletmelerin çırak öğrenci ihtiyaçlarını görerek öğrencilerini yetenek ve isteklerine göre işletmelere yönlendirebiliyor.

Uygulamaya şu ana kadar 817 işletme kayıt olarak 317 eleman ihtiyacı için başvurdu. İşletmelere yerleştirmeler ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

Meslek liselerinde, öğrencilerin staj yapabileceği işletmelerin tespitinin ve staja uygunluğunun incelenmesinin zaman alıcı bir süreç olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, bu uygulama ile artık işyerine uygun çırak yerleştirme sürecinin daha hızlı ve kontrollü yapılabileceğinin bilgisini verdi.

Uygulamanın okul-sektör işbirliğini artıracağına vurgu yapan İl Müdürü Emre Çay, “çırakarıyorum.com” Muğla’da istihdama açılan dijital bir kapı olacak. Uygulama aracılığı ile ilimizin, ilçe ilçe aylık ve yıllık bazlı istihdam açığı görülebilecek. Elde edilen veriler ise İl İstihdam Kurulu ile düzenli olarak paylaşılarak bunun mesleki eğitimde geliştirilecek politikalara destek sunacağına canı gönülden inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.