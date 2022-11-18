Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 18 personele eğitim verildi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının 2022 Yılı 2.Dönem Geliştirme Eğitimleri Muğla’da gerçekleştirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Ali Gaffar Okkan toplantı salonunda 13’ü polis, 5’i jandarma personeli olmak üzere toplam 18 personele, karayolu üzerinde faaliyette bulunan yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların ve şoförlerin araç günlük ve haftalık kullanma süresi ve dinlenme süreleri ile araç hız ihlallerinin kaydının yapıldığı takograf cihazının teknik donanımı, takograf cihazından rapor alınması, takograf cihazından alınan raporun okunması, yapılan hız ve dinlenme süre ihlallerinin, takograf donanımı üzerine yapılan manipülasyon tespiti ve yapılacak olan işlemler hakkında teorik ve uygulamalı olarak eğitim verildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Otogar Trafik Noktası görevlisi ve takograf eğitmeni Polis Memuru Halit Gündoğdu tarafından verilen eğitim sonucunda yapılan yazılı sınavında başarılı olan 18 kursiyere Dijital Takograf Kullanıcı Eğitimi Sertifikaları düzenlenerek verildi.