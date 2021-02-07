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Muğla için fırtına uyarısı
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla’da 8 Şubat gece saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yapıldı.
MUĞLA 07.02.2021, 16:31
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Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla’da 8 Şubat gece saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yapıldı.Rüzgarın gece saatlerinden sonra etkili olmaya başlayacağı Muğla il genelinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına(50-74 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.