Muğla için fırtına uyarısı

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla’da 8 Şubat gece saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yapıldı.

Rüzgarın gece saatlerinden sonra etkili olmaya başlayacağı Muğla il genelinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına(50-74 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.