Muğla için fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda Muğla’da Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi yaptığı uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Muğla il genelinde halen güney yönlerden orta kuvvette esen rüzgarın 19 Ocak 2023 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırarak kuvvetli rüzgar (40-61 km/sa), zamanla fırtına (62-74 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına, 20 Ocak 2023 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecektir. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.