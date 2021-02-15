Son Dakika
Stoltenberg: “Hiçbir müttefik Afganistan’da gereğinden fazla kalmak istemese de doğru zaman gelmeden oradan ayrılmayacağız"
Muğla için ‘Fırtına uyarısı’
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak rüzgar, Muğla genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/saat) zaman zaman tam fırtına (90-100 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
MUĞLA 15.02.2021, 16:57
1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak rüzgar, Muğla genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/saat) zaman zaman tam fırtına (90-100 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmaları istendi.