Muğla hokey takımına maç öncesi moral

Ege Yıldızları Başkanı Serkan Şen, ve kulübün antrenörleri hafta içi oynanacak Muğla Hokey U-16 Kızlar Yerel Ligi öncesinde hokey takımıyla yemekte bir araya geldi.

Ege Yıldızları Kulüp Başkanı Serkan Şen,” Muğla’da ve Türkiye’de ilk defa deplasmanlı Hokey ligi Muğla’mızda oynanacak bunun için çok gururluyum, yerel lig öncesinde oyuncularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Antrenörler Ömer Karakuş ve Bora Balıkçı, milli sporcular Sude Nur Kurt, Aleyna Başbuğ, Nilay Nur Öztürk ve Türkiye Şampiyonu Hokey takımı sporcuları tam kadro yemekte yer aldı.