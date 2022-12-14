Muğla GSB yurtları lise son sınıf öğrencilerini davet ederek ağırlıyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Turgutreis Öğrenci Yurdu 2023 yılında üniversite sınavına girecek olan Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi 12. sınıf öğrencilerini ağırladı.

Üniversite sınavına hazırlanan gençlerin şimdiden yurt ortamını görmelerini amaçlayan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi son sınıf öğrencilerini Turgutreis Yurdunda ağırladı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün daveti ile yurda gelen öğrenciler güne kahvaltı programı ile başladılar. Yurt Müdürü Memet Tümer ve Yurt Yönetim Personellerinin eşlik ettiği öğrencilere yemek, internet, ısınma, barınma, yurt başvuruların nasıl gerçekleştiği, yurtlarda gerçekleştirilen geziler, turnuvalar, konferanslar, kurslar, atölye çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Eğitim atölyelerini, konferans salonunu, has odayı, genç ofisi, yurt odalarını ve yemekhaneyi gezen öğrenciler, yurtta sunulan imkanların gayet yeterli olduğunu, devletin gücünü ve imkanlarını hissettiklerini ifade ettiler.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, üniversite adaylarından oluşan öğrenci gruplarına GSB Yurtlarının tanıtımı yıl boyunca devam edeceği bildirildi.