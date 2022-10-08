Muğla eTwinning ailesi büyüyor

2022 yılı eTwinning Ulusal Kalite Etiketi ödülleri açıklanırken, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda il genelinde yürütülen ’eTwinning’ faaliyetlerinde 669 proje, Ulusal Kalite Etiketi ödülünü almaya hak kazandı.

Avrupa’daki okullar ile iletişim kurulması, işbirliği yapılarak projeler geliştirilmesi amacıyla yürütülen eTwinning faaliyetleri, Muğla’da her geçen yıl başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Muğla’da yürütülmekte olan ’eTwinning’ faaliyetlerinde Ulusal Kalite ödülünü almaya layık projeler açıklandı. Ulusal Destek Servisi tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Ulusal Kalite Etiketi alan proje sayısı 2020 yılında 224 iken 2021 yılında 599 oldu, 2022’de ise bu sayı 669’a yükseldi.

Muğla’da eTwinning faaliyetlerinin öğretmenlerin ve öğrencilerin üstün gayretleri ve yoğun ilgisiyle artarak devam ettiğini kaydeden Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Muğla eTwinning ailemiz her geçen yıl büyümeye devam ediyor. eTwinning proje çalışmalarına katılan ve Ulusal Kalite Etiketi alan tüm meslektaşlarımı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Proje bazlı çalışmaları önemsediklerini belirten İl Müdürü Emre Çay, “Avrupa’da ve ülkemizde okulların birbirleriyle bağlantı kurabilmesi ve proje ortaklıkları yapabilmeleri amacıyla oluşturulan eTwinning faaliyetlerinde, öğretmenlerimiz nitelikli ve nicelikli projeler üreterek kişisel ve mesleki gelişimlerini yurt dışı kaynaklı besliyorlar. Öğrencilerimiz ise akranlarıyla ulusal ve uluslararası boyutta bilgi ve kültürel paylaşımda bulunarak kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Aynı zamanda bilişim teknolojileri ve yabancı dil becerileri gibi konularda güçlü bir öğrenme deneyimi yaşıyorlar. Bunun yanı sıra eTwinning, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları açısından da son derece yararlı bir platform" diye konuştu.

eTwinning 2022 Avrupa Kalite Etiketi sonuçlarının ise Kasım ayında açıklanması bekleniyor.