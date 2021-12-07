Muğla Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Datçalı muhtarlar ile görüştü

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, muhtarlarla bir araya geldi.

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, ilçe emniyet müdürlüğü ziyaretinin ardından İskele, Datça ve Reşadiye muhtarları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda ilçe genelinde asayiş durumu hakkında görüşmeler yapılırken, muhtarlara kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmek adına hayata geçirilen KADES uygulaması ile uyuşturucu ile mücadele uygulaması olan UYUMA anlatıldı.