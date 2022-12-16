Muğla ekonomi toplantısı

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen 2022 yılı 2’nci İl Ekonomi Toplantısı’nda, Muğla’nın ekonomik durumu ve potansiyeli ile üretim ve istihdam konuları değerlendirildi.

“Bölünmüş yol uzunluğu 557 Km’ye ulaştı”

Toplantının açılışında konuşan Vali Orhan Tavlı, ilin genel durumu hakkında katılımcılara bilgi verdi. Muğla genelinde kamu yatırımlarının artan bir hızla devam ettiğini belirten Vali Orhan Tavlı, “Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 105 derslik, 400 kişilik pansiyon, 1 yemekhanenin yapımı sürmektedir. 68 derslik, 2 adet pansiyon ve 12 derslikli Bodrum Halk Eğitim Merkezi işleri ihale aşamasındadır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yürütülen Milas spor salonunun yapımı devam etmektedir. Yükseköğretim yurt inşaatlarımızda Menteşe’de 5 bin 108 kapasiteli birinci ve ikinci etap ile Fethiye’de Bin 697 kapasiteli Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu tamamlanmış, Menteşe Bin kapasiteli üçüncü etap inşaatlarımızda çalışmalar sürmektedir. Ulaştırma Bakanlığımızın çalışmaları ile toplam bölünmüş yol uzunluğumuz 557 km’ye ulaşmış, 102 km’lik kesimde çalışmalar devam etmektedir. Bölünmüş yollarımız toplam yol uzunluğumuzun yüzde 60’ını oluşturmaktadır. Yine ulaştırma bakanlığı tarafından Turgutreis ve Milas Ören Yat Limanları ile Bodrum ve Güllük İskeleleri hizmete açılmış, Datça ve Dalaman yat limanlarının etüt projeleri tamamlanmıştır” dedi.

Sağlık yatırımları

Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen 150 yataklı Bodrum Devlet Hastanesi inşaatı tamamlanarak hizmete açıldığını belirten Vali Tavlı, “150 yataklı Seydikemer ve 125 yataklı Marmaris Devlet Hastaneleri inşaatları devam eden yatırımlarımız arasındadır. Menteşe, Milas ve Köyceğiz ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı/112 acil sağlık hizmetleri merkezleri ile Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi radyasyon onkolojisi (linac) ek bina yapım işi yatırımları ihale aşamasındadır” dedi.

10,3 milyon TL’lik projenin 8 milyon TL’si YİKOB’tan

Vali Tavlı, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı finansmanı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler hakkında da bilgi verdi. Vali Orhan Tavlı, “Bitkisel Koruma Ürünleri ve Gübre Ambalajları Bertarafı Projesi, çilek üretiminin yaygınlaştırılması projesi, Seydikemer TDİOSM fizibilite ve kuruluş projesi, Muğla ilinin hastalıktan arilik projesi, buzağı kalkanı projesi öne çıkan projelerden olup toplam bütçesi 10.3 milyon TL olan 12 projenin yaklaşık 8 milyon TL si Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından finanse edilmektedir” diye konuştu.

Bodrum içme suyu projesi

Vali Orhan Tavlı konuşmasına şöyle devam etti: “Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından toplam 6.2 milyar tutarındaki 92 proje çerçevesinde, Dalaman, Girme ve Seki Ovaları sulama ve ikmal çalışmaları ile muhtelif ilçelerdeki dere ıslah ve taşkın koruma çalışmalarına devam edilmektedir. Milâs içme suyu projesi tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır. Bodrum ve Muğla içme suyu projelerinin ön hazırlık çalışmaları sürmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesinde üreticilere 11 milyon TL hibe verilmektedir. Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından Muğla’da uygulama aşamasında olan alternatif turizm ve kooperatiflere yönelik mali destek programları ile 31 projeye, sosyal gelişmeyi destekleme programı çerçevesinde 3 projeye ve Apiterapik arıcılık ürünleri işleme merkezi güdümlü projesine toplamda 26 milyon TL destek sağlanmaktadır” dedi.

Seydikemer Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Seydikemer’e ve Muğla’mıza üretim ve istihdam anlamında büyük katkı yapması beklenen, Seydikemer Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalar devam ettiğini belirten Vali Orhan Tavlı, “Projenin kısa sürede hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Gıda, inşaat, tekstil, makina ve entegre tesislerden oluşacak ve yaklaşık 2000 kişiye istihdam sağlayacak olan, toplam 1070 dönümlük alanda kurulan Milas Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı ve elektrik işleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan 15 milyon kredi desteği ile 2015 yılında başlanan altyapı çalışmaları tamamlanarak geçici kabulleri yapılmış olup, Milas OSB’de yapılan imar planına göre 550 dönümlük 57 sanayi parsellinin sanayicilere tahsisi yapılmıştır. Tahsis yapılan yatırımcıların 1 yıl içerisinde plan ve projelerini hazırlamaları beklenmektedir.

Muğla Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından Muğla Sanayi ve Ticaret Odasında düzenlenen toplantıya; Muğla Valisi Orhan Tavlı, kaymakamlar, kurum amirleri, Muğla’nın ekonomik aktörleri, esnaflar, iş insanları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.