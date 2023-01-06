Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2022 yılı değerlendirildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2021 yılında günlük 3 bin olan hasta sayısını 2022 yılında 5 bin sekiz yüze yükseldi.

Muğla’da Üçüncü Basamak düzeyinde hizmet veren tek sağlık kuruluşu olan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2022 yılında da sadece merkez nüfusa değil bağlı ilçelerden alınan sevkleri de karşılamak suretiyle tüm Muğla’ya hizmet vermeye devam ediyor. Artan hasta kapasitesi ve hekim kadrosunu daha etkin hizmet sunumuna sağlamak amacıyla Muğla Eğitim Ve Araştırma hastanesinde mevcut fiziki koşulları üst seviyede kullanılarak poliklinik sayısını 127’den 137 ‘ye, Klinik Yatak Sayısını 605’den 635’e çıkarıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Turhan Togan yaptığı açıklamada ,” Erişkin, Yenidoğan, Çocuk Yoğun Bakımlarımız ile tüm Kliniklerimizde toplam 38 bin 076 hastamızın yatarak tedavisi sağlanmıştır. Aynı şekilde 2022 yıllık dönemde polikliniklerimizde 803 bin 134 ayaktan hasta muayenesi gerçekleşmiştir. Erişkin Acil Servisimizde 130 bin 162, Çocuk Acil Servisimizde 34 bin 677 hasta muayenesi olmak üzere acil servislerimizde 164 bin 839 acil muayene gerçekleşmiştir. Yıl bazında değerlendirildiğinde 17 bin 605’i Büyük Cerrahi Operasyonlar olmak üzere toplam da 34 bin 608 ameliyat yapılmıştır. Verilen ameliyat sayılarımızdan Göz Kliniğimizde 1627 hastamıza Katarakt ameliyatı yapılmak suretiyle toplamda 3 bin 130 göz ameliyatı gerçekleşmiştir. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğimizde 2022 yıllık dönemde 128’i Bypass Ameliyatı olmak üzere toplamda 1594 ameliyat yapılmıştır. Kadın Doğum Kliniğimizde 2022 yılında 1391 doğum gerçekleşmiştir. Tüp Bebek Merkezimizde yapılan işlemler sonucu 2022 Ocak Ayından itibaren 15 gebelik tespit edilmiş, 13 bebeğimiz sağlıkla dünyaya gelmiştir. Kardiyoloji Kliniğimizde görevli deneyimli hekimlerimizce 2821 hastamıza Koroner Angiyografi yapılmış, 59 hastamıza Metal, 924 hastamıza ilaçlı Stent uygulanmıştır. Kalp Hastalığı bulunan Çocuk Hastalarımızdan Çocuk Kardiyoloji Polikliniğimizde 4 bin 255 muayene gerçekleşmiş, 17 çocuk hastamıza Angiyografi, 52 hastamıza Konjenital Kalp Ameliyatı yapılmıştır. Yine Çocuk Yandal Uzman Hekimlerimizden Çocuk Nöroloji Polikliniğimizde 4 bin 395, Çocuk Nefroloji Polikliniğimizde 3 bin 460, Çocuk Hematoloji Polikliniğimizde 2 bin 636 ve Çocuk Endokrin Polikliniğimizde 3 bin 426 muayene gerçekleşmiştir. İnme Polikliniğimize 1484 hasta başvurumuz yapılmış, 75 hastamıza girişimsel işlem uygulanmıştır” ifadesi kullanıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hatanesi Başhekimi Togan,” Kanser Tedavisi gören hastalarımıza 12 bin 928 seans yatarak, 10 bin 442 Seans Ayaktan Kemoterapi Uygulaması sağlanmıştır. Fizik tedavi ve Rehabilitasyon ünitemizde 2 bin 882’si A grubu olmak üzere toplamda 18 bin 418 seans uygulanmıştır. Yine Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavisi gören 535 hastamız AMATEM Kliniğine başvurarak 1214 muayene ve danışmanlık hizmeti almıştır. Hastalarımızın tanı almasında hızlı ve etkili tetkiklerin yapıldığı Görüntüleme Merkezimizde 75 bin 334 Tomografi, 50 bin 530 MR, 102 bin 478 USG çekimi yapılmıştır. 2022 yılında 6 bin 320 hastamıza Mamografi çekilmiş, 5 bin 480 Gastroskopi ve 4 bin 102 Kolonoskopi işlemi gerçekleştirilmiştir. Diyaliz Ünitemizde kayıtlı 248 hastamıza 19 bin 149 seans uygulanmış, ayrıca 22 hastamız ev hemodiyalizi hizmeti almaya devam etmektedir. Hastanemize gelme imkanı bulunmayan yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli hastalarımıza evinde sağlık hizmeti sunan Evde Sağlık Hizmetleri Birimimiz vasıtasıyla, 2022 yılında aktif 733 hastamıza ,7 bin 784 ev ziyaretinde bulunularak, sağlık hizmeti gereksinimleri karşılanmıştır. Yine hastanemize bağlı hizmet sunumu yapan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde aktif 356 hastamıza toplamda 4 bin 264 Psikiyatrik değerlendirme yapılmış, 82 ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yukarıda sadece ana başlıklar halinde bir kısmının özetlendiği hizmetlerin gerçekleşmesinde başrolü oynayan, Pandemi Süreci yorgunluğunu yok sayarak hastanemizin her hizmet alanında üstün bir gayret, anlayış ve özveriyle çalışmaya devam eden Profösöründen Asistanına, Hemşiresinden Temizlik Personeline kadar tüm mesai arkadaşlarıma sonsuz şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum’ dedi.