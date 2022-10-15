Muğla EAH’da ‘Girişimsel Radyoloji’ bölümü açıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde tanı ve tedavi amacıyla uygulanan teknikleri içeren ‘Girişimsel Radyoloji ‘ bölümü açıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde girişimsel radyoloji birimi faaliyete geçerken, özellikle damar dışı organlarla ilgili işlemler ve girişimsel onkoloji işlemleri etkin bir şekilde Uzm. Dr. Ferda Bacaksızlar Sarı tarafından yapılmaya başlandı.

Girişimsel Radyoloji bölümünde, hastaya genellikle genel anestezi ihtiyacı olmadan lokal anestezi uygulanarak görüntüleme kılavuzluğunda minimal invaziv yöntemlerle, ciltten girilerek tedaviler yapılan girişimleri içeren, büyük cerrahi müdahalelerin yerini alan, hastanın cildinden özel iğneler ile girilerek küçük iğne deliklerinden müdahale yapılıyor. Vücutlarında işlemden sonra iz kalmazken, aynı gün taburcu olabiliyor. Yapılan işlemlere bağlı riskler ameliyattaki risklerden daha az olduğu, işlemler ameliyathanede değil anjio ünitesinde ya da radyoloji poliklinik odasında yapılıyor.

Girişimsel Radyoloji bölümü ile ilgili verilen bilgide, “Girişimsel radyoloji polikliniğinde birçok hastalığın ve kitlelerin doğru ve hızlı tanı almasını sağlayan biopsiler yapılıyor. Biopsiler özel iğneler yardımı ve lokal anestezi ile başta meme, tiroid, böbrek, akciğer ve karaciğer olmak üzere pek çok organa, lenf nodlarına yumuşak doku kitlelerine yapılıyor. Karın ve göğüs boşluğunda oluşan apseler, kistler ve biriken sıvılar özel ince plastik borular (kateter) ile boşaltılmaktadır. İltihaplı safra keselerine ameliyattan önce konulan ince bir kateter yardımıyla iltihabı boşaltarak ameliyatın daha kısa ve kolay geçmesi sağlanmaktadır. Karnında çok sıvı biriken son dönem kanser hastalarında karın ön duvarına yerleştirdiğimiz ince bir kateter ile hastaların sıvılarının her gün hastaya iğne batırılmasına gerek kalmaksızın boşaltılabilmesi mümkün olmaktadır. Çeşitli nedenlerle safra yollarında tıkanıklık gelişen ve buna bağlı sarılık gelişen hastalarda ciltten özel iğnelerle skopi eşliğinde safra yollarına girilerek biriken safranın ince kateterler yardımı ile dışarı akması sağlanmaktadır. Safra yollarına stent konulmaktadır. Taş ya da kitle nedeni ile böbreğinde idrar biriken ve bu nedenle böbreği şişen hastalarda böbreğin işlevini kaybetmesinin önüne geçmek için kateterler ile idrar vücut dışına alınmakta gerekli olan vakalarda balon yapılarak DJ stent konulmaktadır. Kemoterapi almakta olan kanser hastalarının daha kolay tedavi almalarını sağlayan port cihazları, diyaliz ihtiyacı olan hastalara geçici ve kalıcı diyaliz kateterleri anjio ve ultrason cihazları eşliğinde görerek takkma işlemi birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Karaciğer, akciğer ve böbrek tümörlerinde uygun vakalarda mikrodalga ablasyon tedavisi (ameliyatsız tümörü yakarak tedavi) uygulanmaktadır. El, el bileğinde bulunan ganglion kistleri, diz arkasında bulunan Baker kistlerinin tedavisi, morton nöroma ve median tünel sendromunda enjeksiyon tedavileri yapılmaktadır” denildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, “Kurumumuz bünyesinde hizmet vermeye başlayan Girişimsel Radyoloji birimi yaptığı işlemler ile diğer branşlara, tanı koyma amaçlı biyopsi alınması, birçok hastalıkta kesin tanıya ulaşılabilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve bu nedenle de tedaviyi yönlendirmede büyük öneme haiz işlemleri ile halkımıza sağlık hizmeti sunumumuzda çok önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır” dedi