Muğla EAH’da Emzirme Haftası etkinliği

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Emzirme Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde hastane girişinde bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı.

Etkinlikleri çerçevesinde anne sütüyle beslenmenin önemini vurgulamak ve halkı bilinçlendirmek amaçlı olarak emzirme danışmanlığı ve relaktasyon birimi hemşireleri Sevin Dinç, Gülşah Gürel ve gebe bilgilendirme sınıfı eğitimci ebe Dilek Çelik tarafından stant kurularak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Stantta bilgilendirme esnasında kurabiye ve lohusa şerbeti ikramında bulunuldu.

Anne sütünün bebek beslenmesinde yeri doldurulamayan ideal, özgün ve yaşayan doğal bir besin olduğu, bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için gerekli olan tüm enerji ve besin öğelerini içerdiği, Biyoyararlılığı yüksek ve sindirimi kolay olduğu açıklandı. Başta beslenme olmak üzere bebek ve anneye sağlık, bağışıklık, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden pek çok yarar sağladığı belirtilen açıklamada, anne sütü ilk 2 yılda bebeğin sağ kalımının güvencesi olduğu, emzirme ve anne sütü konusunda annelerin cesaretlendirilmesi, desteklenmesi ve özendirilmesi istendi.

Bebeği hastalıklardan koruyan emzirme annenin de meme kanseri, rahim kanseri, kansızlık (anemi), kemik erimesi (osteoporoz )gibi hastalıklara yakalanma riskini azalttığı belirtilen açıklamada, “Hekiminizden ya da emzirme danışmanlığı polikliniğinden emzirme ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz” denildi.