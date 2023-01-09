Muğla DKMP’den öğrencilere eğitim

Muğla DKMP Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere tabiatı koruma, biyoçeşitliliğin önemi ile ilgili eğitim verildi.

Tabiatı koruma, biyoçeşitliliğin önemi ile ilgili eğitim, Şehit Öğretmen Segin Keçeci İmam Hatip Ortaoku’lunda verildi.

Muğla DKMP Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada,” Tarımsal biyolojik çeşitlilik, gıda ve tarımla ilgili biyolojik çeşitliliğin tüm bileşenlerini içermektedir. Ekin türleri, çiftlik hayvanları, balık türleri genetik kaynakları ve tarla, orman, otlak ve su ekosistemleri dahilinde evcilleştirilmemiş tüm kaynaklar tarımsal biyolojik çeşitliliği girmektedir. Biyolojik çeşitliliğin, besin döngüsü, zararlılarla mücadele, yerel yaban hayatın korunması, su havzalarının korunması, erozyon kontrolü, iklimin düzenlemesi gibi ekolojik hizmetleri sağlayıcı özellikleri de dikkate alındığında tarım bağlamındaki önemi daha iyi anlaşılacaktır” ifadesi kullanıldı.