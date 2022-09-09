Muğla-Denizli il sınırında orman yangını

Muğla-Denizli il sınırındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla-Denizli il sınırı Esençay Mahallesi ile Denizli Kale ilçesi sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.