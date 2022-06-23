Muğla denizlerinde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bodrum-Fethiye arasında denizlerde fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Denizlerde, Bodrum-Kaş arasında bugün rüzgarın, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.