Muğla Büyükşehir’in kıyı yönetmeliği değişikliğine karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ’sahillerin daralmasına ve bu bölgelerdeki alanların özel mülkiyet haline gelerek yapılaşmaya açılmasına neden olabileceği’ gerekçesiyle ‘Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’ değişikliğinin iptali için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Uygulamaların Muğla’nın doğası ve çevresine büyük zararlar vereceği, sahillerin yapılaşmaya açılması ile turizmin zarar göreceği gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi hukuki mücadele başlatmıştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava dosyasında uygulamanın anayasaya aykırı olduğu savunuldu ve Türkiye’de kıyılar, Anayasanın 43. Maddesi ve Medeni Kanunun 715. Maddesine göre “devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdir. Bu yerlerin herhangi bir zümre veya kişi mülkiyetine verilmesi mümkün değildir. Kıyılar toplumun her kesimi için eşit, karşılıksız kullanılan ortak alanlar olmak zorundadır” ifadeleri yer aldı. Büyükşehir Belediyesinin açtığı dava sonucunda Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.