Muğla Büyükşehir’in çorba ikramı devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencileri için çorba ikram hizmetine ara vermeden devam ediyor.

Muğla’da eğitim hayatını sürdüren öğrenciler için hayata geçirilen projelerini devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Kötekli yerleşkesi C kapı girişinde bulunan noktada çorba ikram hizmetine devam ediyor. Sabah, öğle saatlerinde özellikle tercih edilen çorba ikramı ile öğrencileri karşılayan Büyükşehir Belediyesi haftanın beş günü farklı çorba çeşitleri ile öğrencilere ve vatandaşlara çorba ikram ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite yerleşkesi içerisinde verdiği çorba ikramından memnun olduklarını dile getiren öğrenciler sabah saatlerinde kahvaltı yapamadan evden çıktıklarını, çorba ikramının kendilerine iyi geldiğini söylediler.

Üniversite öğrencisi Seda Polat bu proje ile soğuk günlerde, sınav çıkışlarında sıcacık çorba içtiklerini söyledi ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Üniversite öğrencisi İmer Arda Özdemir’de öğrencilerin ve ailelerin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini, çorba ikramının kendileri için çok iyi bir destek olduğunu söyledi. Kötekli Yerleşkesi içerisinde çalışan babasına yardımcı olmak için gelen Rüzgar Türkkan’da çorba ikramını çok beğendiğini, bu hizmetin çok güzel olduğunu söyledi. Üniversite öğrencisi İbrahim Talan’da sabah kahvaltı yapacak vakit bulamadıklarında bu çorba ikramından yararlandığını söyledi ve her gün farklı çorba çıkararak kendilerine çorba ikramında bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli yerleşkesi içerisinde bugüne kadar 107 bin kişilik çorba dağıtımı yaptı.