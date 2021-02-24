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Muğla Büyükşehir’e İnsani Gelişme ödülü

İnsani Gelişme Vakfı’nın 30 Büyükşehir değerlendirmesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Çevre ve Enerji’de ikinci, Nitelikli Eğitim dalında da üçüncü, genel sıralamada da İstanbul, Ankara, İzmir’in arkasından ilk sırayı aldı.

MUĞLA 24.02.2021, 15:19
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Muğla Büyükşehir’e İnsani Gelişme ödülü

İnsani Gelişme Vakfı’nın 30 Büyükşehir değerlendirmesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Çevre ve Enerji’de ikinci, Nitelikli Eğitim dalında da üçüncü, genel sıralamada da İstanbul, Ankara, İzmir’in arkasından ilk sırayı aldı.

Büyükşehirler 9 kategoride değerlendirildi

İnsani Gelişme Vakfı’nın Büyükşehirler alanında ilk defa düzenlediği araştırma kapsamında 30 Büyükşehir, 9 farklı kategori, Büyükşehir, il verileri ve 228 değişken dikkate alınarak yapıldı. 30 Büyükşehir Yönetişim ve Saydamlık, Sosyal Yaşam, Eşitsizliklerle Mücadele, Sürdürülebilir Çevre ve Enerji, Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sağlıklı Yaşam, Ulaşım ve Erişilebilirlik, Sürdürülebilir Ekonomi olmak üzere 9 kategoride değerlendirmeye tabi tutuldu. Değerlendirmede belediye faaliyet raporları, stratejik plan, belediye internet siteleri, belediye sosyal medya paylaşımları, belediye gizli vatandaş senaryo soruları gibi kriterler kullanıldı. 30 Büyükşehir’e 21 farklı senaryo üzerinden gizli vatandaş çalışması yapıldı ve belediyenin farklı birimleri 4 bin 56 defa arandı. Tüm bu araştırma aşamalarından sonra 30 Büyükşehir arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ilk sırada yer aldı. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Çevre ve Enerji’de ikinci, Nitelikli Eğitim dalında da üçüncü sırada yer aldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün İnsani Gelişme Ödülleri Büyükşehirler’de Muğla’nın İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerin hemen ardından gelmesinin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi ve bu tür değerlendirmelerin belediyelerin artı ve eksilerini görmesi açısından olumlu olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Gürün; “İnsani gelişme vakfının 30 Büyükşehrimizde yaptığı çalışma bizler için çok değerli. 9 kategori içerisinde değerlendirilen Büyükşehirlerde Muğla’mızın 3 metropolün ardından gelmesi bizleri onurlandırdı. Büyükşehir olarak ikinci dönemimiz. Daha önce Büyükşehir tecrübemiz yok. Burada önemli olan nokta İnsani gelişme vakfının uluslararası kriterlerle yapmış olduğu ölçümler sayesinde bizlerin eksik olduğu konuları bilmemizi ve revize etmemizi sağlaması. Bu bakımdan genişletilmiş raporu heyecanla bekliyorum” dedi.

Başkan Gürün; “Muğla’mızda Kırsal ve kentsel gelişimi aynı anda sağlayan projeler yapıyoruz”

İnsani gelişme olarak değerlendirdiğimizde Muğla özelinde turizm kenti olarak bilinsek de yüzde 51 nüfusumuz kırsalda yaşıyor. Kıyıda yaptığımız çalışmalar, yatırımlar yanında özellikle kırsal kalkınmayı arttıran tarım, hayvancılıkta çalışmalar yapıyoruz. Bizim sloganımız “Kırsalda üretelim, kıyısalda tüketelim”. Kırsalın kalkınmasıyla toplu, eşit bir kalkınmadan bahsedebiliriz. Kıyıda oluşan ekonomik hareketin kırsala yansıması gerekiyor. Türkiye genelinde yeni yasaya göre kentleşme yüzde 90’ın üzerinde. Önümüzdeki dönemde tarımsal üretim, hayvancılığın önemi daha da artacak bu nedenle bizim illerimizde kırsal kalkınmaya ve oralarda yaşam standartlarının yükseltilmesi, geliştirilmesine çok büyük ihtiyaç var. Muğla’nın coğrafi özellikleri nedeniyle iki ayrı sektörü turizmde önemli bir marka olan, tarımda da büyük bir potansiyele sahip olan Muğla’mızda kentsel, kırsal kalkınmayı ve insani gelişmeyi bu iki alanda farklı şekilde uygulamayı düşünüyor, bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
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