Muğla Büyükşehir’den İklim Değişikliği Çalıştayı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla özelinde İklim Değişikliğinin etkilerini bilimsel yönden ele alarak bu değişimin orman yangınları, turizm, kent ve toplum üzerindeki etkilerine yönelik “Muğla, İklim Değişikliğini Konuşuyor” çalıştayı düzenliyor.

Muğla Büyükşehir tüm dünyada etkisini gösteren İklim Değişikliği için Muğla özelinde bu değişikliklerin etkileri ve alınabilecek önlemler için bilimsel temellere dayanan çalışmalarını sürdürüyor. 27 Ekim Perşembe günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Salonu’nda gerçekleştirilecek olan çalıştaya alanında uzman bilim insanları katılacak.

“Muğla İklim Değişikliğini Konuşuyor” çalıştayında konuşmacıların yanı sıra moderatörlüğünü gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu’nun yaptığı Yazar Buket Uzuner ve Gazeteci Güven İslamoğlu’nun katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Dört oturumdan oluşan çalıştayın birinci oturumda Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu moderatörlüğünde Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan Dursun İklim Değişikliği’nin Kentler Üzerine Etkilerini, Çevre ve Siyaset Bilimci, Yazar, Küresel Denge Derneği Kurucusu Dr. Nuran Talu İklim Değişikliği’nin Sosyolojik Boyutu hakkında konuşacak.

Çalıştayın ikinci oturumunda iklim değişikliğinin ekosistemler ve orman yangınları üzerine etkileri konuşulacak. Prof. Dr. Mehmet Somuncu moderatörlüğünde, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay İklim Değişikliğinin Ekosistemler ve Ormanlar Üzerine Etkileri “Orman Yangınları ile Mücadelede Muğla Örneği”, Tarım-Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş İklim Değişikliği “Küresel” Mi? Konularını dile getirecek.

Üçüncü oturum Prof. Dr. Tuncay Kuleli moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Oturumda Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binnaz Zeynep Zaimoğlu İklim Değişikliğinin Tarım Üzerine Etkilerini, Gazeteci ve Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım Değişen İklim ve Tarım konularında konuşmasını gerçekleştirecek.

Çalıştayın dördüncü oturumunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Kuleli İklim Değişikliğinin Deniz Seviyeleri ve Kıyı Alanlarına Etkilerini, Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Somuncu İklim Değişikliğinin Turizm Üzerine Etkilerini anlatacak. Oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Doğanay Tolunay yapacak.