Muğla Büyükşehir’den hasar tespit çalışmalarına destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki yaraları sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Bölgeye 274 personel 90 araç ile yardımda bulunan Büyükşehir Belediyesi son olarak 909 binada hasar tespit çalışmalarına destek veriyor.

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Ulusal ve uluslararası birçok farklı kurum desteklerini sürdürürken, Muğla Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. 274 personel ve 90 araç ile bölgede bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi, birçok binanın yıkıldığı ve hasar gördüğü şehirlerde hasar tespit çalışmalarına destek veriyor.

909 binada hasar tespit çalışması yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan uzman teknik ekipler 5 grup halinde çalışmalarını sürdürürken Kahramanmaraş’ın çeşitli bölgelerindeki binalarda incelemelerde bulunarak buraların hasar tespitlerini yapıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda bugüne kadar 909 binada hasar tespiti yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hasar tespit çalışmalarının yanı sıra vatandaşların günlük hayatlarını idame ettirmeleri için verdiği destekler devam ediyor.