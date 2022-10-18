Muğla Büyükşehir’den eğitime destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi eğitimin ve öğrencilerin yanında olmak için desteklerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi eğitim destekleri çerçevesinde nakit, kıyafet, kırtasiye, barınma gibi desteklerin yanı sıra çorba dağıtımıyla öğrencilerin yanında oluyor.

2022-2023 Eğitim- Öğretim yılının başlaması ile öğrencilerin destek olmak için birçok projeyi hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi nakit, kırtasiye, barınma gibi yardımların yanı sıra Kötekli yerleşkesi C kapı girişinde bulunan noktada çorba ikram hizmetine devam ediyor. Havaların soğuması ile özellikle sabah saatlerinde öğrenciler Büyükşehir Belediyesi çorba ikram hizmetine büyük ilgi gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi hafta içi her gün farklı çorba çeşitlerini öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca üniversite öğrencileri için maddi desteğini de arttırdı. Geçen yıl verdiği desteği yüzde 70 arttıran Büyükşehir Belediyesi öğrencilere yıllık 4 bin 80 TL ile destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca ilkokul ve lise öğrencilerine 600 TL kıyafet desteğinde bulunuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere verilecek olan eğitim desteği başvuruları 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Eğitim desteğinden faydalanmak isteyenler Büyükşehir Belediyesi’nin 444 48 01 nolu çağrı merkezinden Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunabiliyor.