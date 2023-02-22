Muğla Büyükşehir’den deprem bölgesinin altyapısına destek

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 İl’de etkili olan deprem sadece binalara değil altyapı sistemlerine de zarar verdi. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve arıtma tesisi gibi günlük yaşamda çok büyük önem taşıyan altyapı sistemlerinin tekrar inşa ve tamir edilmesi için deprem bölgelerinde çalışmalar başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi su idaresi olan MUSKİ Genel Müdürlüğünden 20 teknik personel deprem bölgelerinde ki altyapı sistemlerinin tekrar kullanılabilir hale gelmesi için yola çıktı. Malatya’da görev yapacak olan teknik personel 10 araç ve 2 iş makinesi ile bölgedeki altyapının tekrar hizmete sunulabilmesi için çalışma yapacak.

Büyükşehirden 5 üst düzey yönetici koordinasyon için deprem bölgesinde

Muğla Büyükşehir Belediyesinin bürokratları koordinasyonun sağlanması ve bölgedeki eksiklerinin tespit edilerek ihtiyaçlara göre gerekenlerin temin edilmesi amacıyla deprem bölgesine gitti. MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Genel Sekreter Yardımcısı Emin Madran, Ulaşım Dairesi Başkanı Emre Tümer, Fen İşleri Dairesi Başkanı Deniz Yaşar, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı bölgeye giden ekip içinde yer aldı.