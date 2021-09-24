Muğla Büyükşehirden arıcılara destek

30 derecede şoklayarak zarar görmesini engelliyor. Peteklerin-30 derecede şoklama yapılması hizmeti randevu sistemiyle yapılıyor. Projeden faydalanmak isteyen arıcılar 444 48 01 numaralı telefondan bilgi ve randevu alabilecekler.

Köyceğiz ve Milas’ta çalışmalara başlandı

Arı üreticilerinin peteklerinin şoklanma çalışmasına Muğla’nın Köyceğiz ve Milas ilçelerinde başlandı. Çalışmalar 30 Kasım tarihine kadar devam edecek. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Temiz Petek Projesi kapsamında geçen yıl Köyceğiz’de 57 üreticinin 41 bin 275, Milas ilçesinde 13 üreticinin 8 bin 420 peteğini -30 derecede şoklamıştı.

Başkan Gürün: Tarımsal ürünlerden hayvancılığa desteklerimiz devam edecek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Dünya ve Türkiye çam balının başkenti olan Muğla’mızda arıcılıktan ekmeğini kazanan hemşehrilerimizi destekliyoruz. Arıcılarımızın marka değeri yüksek, kaliteli ürün üretmesini ve emeğinin karşılığını alması için çalışıyoruz. Muğla çam balı bizim en değerli ve kıymetli ürünlerimizden. Dünya Çam balının yüzde 90’ını Türkiye, Türkiye çam balı üretiminin yüzde 80’ini de Muğla’mız üretiyor. Nüfusunun yüzde 55’i kırsalda yaşayan Muğla’mızda zeytinyağından bala, tarımsal ürünlerden hayvancılığa desteklerimiz devam edecek. Muğla üretecek, üreticimiz ve ülkemiz kazanacak” dedi.