Muğla Büyükşehir Muğla’da misafir edilen depremzedelerin yanında

‘Bu Zor Günleri Birlikte Aşacağız’ sloganıyla çalışmalarını yürüten Muğla Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinden Muğla’ya gelen misafirleri için ihtiyaç malzemesi, yardım merkezi, sağlık, kuaförlük, kısa mola hizmeti, psikolojik destek, yeni doğan çantası, çocuk atölyeleri, ev tamiratı, tadilatı ve can dostlar için hizmet vermeye başlayarak yaraları bir nebze olsun sarmayı hedefliyor.

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki deprem meydana gelmiş ve bu deprem 1i ilde yıkıma neden olmuştu. Deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri, sağlık, cenaze, ikram hizmetleri, yardım tırları, ulaşım desteği gönderen Büyükşehir Belediyesi Muğla’ya gelen depremzede misafirleri için yeni projeler üretti.

Muğla’da akrabalarının yanına, otellere, kredi yurtlar kurumuna ya da ev tutarak konaklamaya gelen depremzedeler için psikolojik destek, kısa mola, ihtiyaç malzemesi yardım merkezi, sağlık, kuaför desteği, yeni doğan çantası, çocuk atölyeleri ve hayvan bakımları gibi hizmetleri uygulamaya başladı. 7/24 depremzede vatandaşlara da hizmet verecek olan Büyükşehir ekipleri depremzede vatandaşların ve can dostların yanında olmak, onların acılarını hafifletmek, bir nebze olsun hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyor.