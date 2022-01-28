Muğla Büyükşehir, işçiye yüzde 63.07 oranında zam yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında 3 bin 501 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük işçi maaşına yüzde 63.07 oranında zam yapıldı. Böylelikle en düşük işçi maaşı 5 bin 128 TL olarak belirlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen törende iş sözleşmesine imzaları Başkan Dr. Osman Gürün ve sendika başkanı Uzay Kocabaş attı.

3 bin 501 işçiyi kapsayan sözleşmeye göre en düşük işçi maaşına yüzde 63.07 oranında zam yapılarak 5 bin 128 TL olarak belirlendi. Ortalama zam oranı ise yüzde 53.26 oldu. 3 yılı kapsayan sözleşme kapsamında 2023 yılında yevmiyelere TÜFE oranında zam +48 ikramiye, 2024 yılında ise TÜFE +60 ikramiye olarak belirlendi.

Törende konuşan sendika başkanı Uzay Kocabaş, toplu iş sözleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Kocabaş, “Tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun, emeği geçen Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve bürokratlarına teşekkür ederim” dedi.

Başkan Gürün; "Yapabileceğimiz en yüksek zam oranını yapmaya çalıştık"

Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir belediyesinin bir aile olduğunu ve ailenin en önemli fertlerinin emekçiler olduğunu söyledi. Başkan Gürün, bütçeye oranla verilebilecek en yüksek zammı vermeye çalıştıklarını ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için gayret sarf ettiklerini söyledi. Başkan Gürün, “Bizim amacımız çalışanımızı mutsuz etmemek ve koşullar içerisinde en iyi rakamı vermektir. Biz bir kurumuz ve asıl görevimiz vatandaşa hizmet ederek refahını arttırmaktır. Yaşanan enflasyonla, ekonomik politikaların ülkeyi sıkıntıya sokması nedeniyle olağanüstü bir gelir azalması yaşandı. Bizde gerçek enflasyonu inceleyerek çalışanlarımızın bu enflasyon karşısında ezilmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Samimiyetle söylüyorum verebileceğimizin en üst noktasını verdik. Türkiye’nin bu şartlarında önemli bir katkı yaptığımızı düşünüyorum. Tüm bu oranları belirlerken yaptıkları işin durumuna göre, çalışanlar arasındaki dengesizliği de gidermeye çalıştık. Bizim asıl patronumuz Muğla halkı. O nedenle hizmetlerimizde en ufak bir aksamanın olmaması gerekiyor. Bu bağlamda çalışanlarımızın bu güne kadar verdiği emekler nedeniyle çok teşekkür eder, sözleşmenin herkese hayırlı olmasını dilerim” dedi.