Muğla Büyükşehir hizmetleri mobil uygulama ile cep telefonlarında

Muğla Büyükşehir Belediyesi, mobil mağazalarda yer alan uygulamasını güncelleyerek, vatandaşlarımızın belediye ile ilgili hizmet bilgileri, borç ödeme, su kesintileri, evde bakım hizmeti, çek-gönder, tarlanıza geliyoruz, etkinlikler, Muğla’nın eski fotoğrafları, yöresel yemek tarifleri gibi birçok bilgiye erişimini kolaylaştırmıştır.

Şeffaf belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, güncellenen mobil uygulama ile vatandaşların telefonlarında yer alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi birçok belediye hizmetini mobil uygulama ile vatandaşların hizmetine sundu.

Çek-Gönder ile herkes belediyeci

Büyükşehir’in Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca hayata geçirilen uygulama mobil marketlerde “Muğla Büyükşehir Belediyesi” adında yapılacak aramalar sonucunda telefon ve tabletlere indirilebiliyor. İndirilen uygulama içerisinde yer alan ‘çek-gönder’ butonuna ile vatandaşlar, büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki yol, su, ulaşım gibi konuların fotoğraflarını çekip konumu ile birlikte belediyeye göndererek ilgili birime talep oluşturabiliyorlar. Aynı zamanda bu ekran içerisinde yer alan “Gönderilerim” seçeneği ile devam eden taleplerini buradan takip edebiliyorlar.

Borçlarınızı güvenli bir şekilde ödeyebiliyorsunuz

Google play ve appstore’dan telefonlara ve tabletlere indirilen uygulama ile su, vergi gibi belediyeye ait borçlarını güvenli şekilde görüntüleyebilen, ödeyebilen vatandaşlar aynı zamanda su kesintilerini de buradan anlık takip edebiliyorlar.

Uygulama ile büyükşehir bir tıkla yanınızda

‘Birlikte Aileyiz Birlikte Muğlayız’ sloganı ile hizmetlerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi mobil uygulama içerisinde koyduğu ‘Evde Bakım’ , ‘Tarlanıza Geliyoruz’ ile vatandaşların bir tıkla yanında oluyor. Vatandaşların uygulama içerisinde bulunan hizmetleri tıklayarak yapacakları ‘başvuru doldurma’ işlemlerinin ardından ekipler kısa sürede başvuru sahibiyle iletişime geçiyor. Ayrıca, büyükşehir belediyesinin bu uygulamasına https://mugla.bel.tr/mobiluygulama/ adresinden ulaşabilirsiniz.