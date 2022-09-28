Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ’Fotoğraf Yarışması’ ödülleri sahiplerini buldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin beşincisini düzenlediği ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri verildi. Bu yıl 1.’lik ödülü Antalya’dan Gamze Dönmez’in oldu.

“Tarım, Turizm ve Kültür Kenti Muğla” teması ile bu yıl beşincisi yapılan Ulusal Fotoğraf yarışmasının ödül töreni Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı. Törene Başkan Osman Gürün’ün yanı sıra Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve fotoğraf tutkunları katıldı.

Birincilik Ödülü Antalya’ya Gitti

Kültür-sanatın şehri Muğla’da ulusal, uluslararası konserler, festivaller ve yarışmalara devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ulusal fotoğraf yarışmasının beşincisi sonuçlandı. “Tarım, Turizm ve Kültür Kenti Muğla” teması ile düzenlenen yarışmaya 12 farklı şehirden 268 kişi 922 fotoğrafla katıldı. Yarışmanın birincilik ödülünü Antalya’dan Gamze Dönmez kazanırken, Ankara’dan Melih Sular ikinci, Sakarya’dan Ahmet Tarımcı ise üçüncü oldu.

2021 yılında aramızdan ayrılan Fotoğraf dünyasının duayen sanatçısı Nevzat Çakır adına bu yıl ilk defa verilen özel ödülü Hakkari’den Emrullah Akgün kazandı. Yarışmanın birincisi Gamze Dönmez işlerinin yoğunluğu nedeni ile yarışmaya katılamazken diğer dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi.

Törende konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla’nın turizm ve tarımla ön plana çıktığını, 2014 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesinin önderliğinde önemli bir kültür kenti konumuna geldiğini söyledi. Fotoğraf yarışması ile insanların gidemedikleri, göremedikleri yerlerin fotoğraflandığını ve o güzelliklerin vatandaşlara ulaştırıldığını söyleyen Bahattin Gümüş ulusal fotoğraf yarışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Fotoğrafların, geçmişle gelecek arasında çok önemli bir bağ olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bu şekilde geleceğe güçlü bir arşiv bıraktıklarını kaydetti.

Muğla’nın uzun yıllar eşsiz güzellikleri, birbirinden değerli ilçeleri ile sadece turizm kenti olarak bilindiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm güçleri ile tarıma, kültür ve sanata önem vererek Muğla’yı tarım, turizm ve kültür üç ayağı üzerinde geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün konuşmasında; “5.Ulusal fotoğraf yarışmamızın bu yıl ki temasını ’Tarım, Turizm ve Kültür Kenti Muğla’ olarak belirledik. Bu başlığı belirlememizin sebebi uzun yıllar Muğla’mızın doğal güzellikleri ve kıyıları ile turizm kenti olarak bilinmesiydi. Oysa Muğla turizmden elde ettiği gelir kadar tarımdan da gelir elde eden verimli topraklara, başat ürünlere sahip, nüfusunun yüzde 55’i kırsalda yaşayan bir şehirdir. Büyükşehir olarak tarıma ayrı bir önem vererek üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapmak için çalışıyoruz. Tarımın, turizmin yanında Muğla tüm değerleri ile kültür ve sanatın da şehri. Muğla’mızı bu üç sac ayağı üzerinde geleceğe taşıyacağız. Geçmişten günümüze taşıdığı, koruduğu zenginlikleri, şehrin yaşam biçimi, örfü, adeti, düğünü, yemesi, içmesi, arkeolojik sitleriyle Muğlamız görülmesi gereken ve yaşanacak bir şehir. Gördükçe göresim geliyor denilen şehirlerden. İşte fotoğraf da tam burada devreye giriyor. Özgün, kendine has, o konuya ilgi duyanın gözünden, farklı bakış açılarıyla anı bize yansıtıyor. Fotoğrafı çekerken onunla bütünleşiyor ve birçok duyguyu bizlere aktarıyor. Tıpkı eski fotoğraf albümlerine baktığımızda o yıllara dönmek, karmaşık duygular hissetmek gibi. Fotoğraf geçmişle gelecek arasında çok sağlam bir bağ. Bu eserlerle geleceğe çok değerli bir arşiv bırakmış olacağız. Gelecek yıl Muğla’mızın farklı bir güzelliğinde yine değerli katılımcılarla Muğla’mızı anlatacağız. Tüm katılımcılara ve çok değerli jürimize bir kez daha Muğlalı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.