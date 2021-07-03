Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılandırma fırsatı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bazı alacakları için 30 Nisan 2021 öncesine kadar borcu olan vatandaşlara yapılandırma fırsatı sundu.

Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önce kira borçları hariç borcu olan vatandaşlara yapılandırma fırsatı sundu. Konu ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine kadar devam ederken idari para cezalarında ilk taksit süresi içerisinde peşin olarak ödeme yapılması durumunda yüzde 25, ilk iki taksit süresi içerisinde peşin ödeme yapılması durumunda yüzde 12, 5 oranında indirim uygulanacak. Yapılandırma başvuru noktaları olarak, Menteşe 1 No’lu Hizmet Binasında bulunan Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü, Bodrum Bitez Büyükşehir Binası, Fethiye Merkez MUSKİ Binası ve Marmaris Armutalan MUSKİ Binası olarak belirlendi” ifadelerine yer verildi.