banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor!
Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor!
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?
Sezgin Baran Korkmaz'ın mide bulandıran döner hikayesi!
Sezgin Baran Korkmaz'ın mide bulandıran döner hikayesi!
ON BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA
ON BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılandırma fırsatı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bazı alacakları için 30 Nisan 2021 öncesine kadar borcu olan vatandaşlara yapılandırma fırsatı sundu.

MUĞLA 03.07.2021, 13:08
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılandırma fırsatı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bazı alacakları için 30 Nisan 2021 öncesine kadar borcu olan vatandaşlara yapılandırma fırsatı sundu.

Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önce kira borçları hariç borcu olan vatandaşlara yapılandırma fırsatı sundu. Konu ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine kadar devam ederken idari para cezalarında ilk taksit süresi içerisinde peşin olarak ödeme yapılması durumunda yüzde 25, ilk iki taksit süresi içerisinde peşin ödeme yapılması durumunda yüzde 12, 5 oranında indirim uygulanacak. Yapılandırma başvuru noktaları olarak, Menteşe 1 No’lu Hizmet Binasında bulunan Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü, Bodrum Bitez Büyükşehir Binası, Fethiye Merkez MUSKİ Binası ve Marmaris Armutalan MUSKİ Binası olarak belirlendi” ifadelerine yer verildi.
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu