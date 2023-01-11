Muğla Büyükşehir Belediyesinden yağmur mesaisi

Meteorolojiden yapılan yoğun yağış uyarısı sonrasında Muğla Büyükşehir Belediyesi, ekipleri oluşabilecek ani su baskınları ve çeşitli olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

Büyükşehir Belediyesi tarafında Muğla’nın birçok ilçesi etkili olan sağanak yağışlar sonrasında yollara dağlardan düşen kaya parçalarına, çeşitli kanalizasyon hattı tıkanıkları ve 6 su baskınına müdahale edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Köyceğiz’in Emecik, Toparlar, Zaferler, Akköprü, Pınarlar, Marmaris’in Osmaniye, Bayır, İçmeler, Menteşe’nin Yemişendere ve Dalaman’ın Kızılyaka mahallelerinde yaşanan olaylara anında müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi ayrıca yağışların devam ettiği bu süreçte acil müdahale ekipleri oluşturarak olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bekliyor.