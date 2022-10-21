Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan’da Kıl Keçisi dağıtıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi maddi bağımsızlığını kazanmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar için başlattığı kıl keçisi projesi çerçevesinde Ortaca, Dalaman, Kavaklıdere, Menteşe, Ortaca, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde 266 kadın üreticiye 798 kıl keçisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, 7 ilçenin ardından Muğla’nın Yatağan ilçesinde 18-45 yaşları arasında kadın üreticilere kıl keçisi dağıtıyor. 20 Ekim 2022 tarihinde sona eren başvuruların ardından başvuru şartları tutan 52 kadın üreticiye 156 kıl keçisi hibe olarak verilerek üretime katkı sunulacak.

Keçiler üreticilere Pazartesi günü saat 11.00’da Ziraat Odasının yanında bulunan alanda düzenlenecek olan törenle dağıtılacak. Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’de katılacak.