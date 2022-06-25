Muğla Büyükşehir: “4 bin 208 hektar alan zarar gördü”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınlarında itfaiye ekipleri yangın alanında söndürme çalışmalarına katılırken, yangın alanlarının organizasyonu ve farklı hizmetler için birçok büyükşehir personeli de alevlerin kontrol altına alınması için mücadele ettiği açıklandı.

4 bin 208 hektar alan zarar gördü

21 Haziran Salı akşamı Marmaris ilçesi Bördübet Yedi Adalar Mevkiinde 3 noktada başlayan orman yangını 24 Haziran Cuma günü kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği orman yangını alanında, resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 4 bin 208 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi.

131 ev, 435 vatandaş ve 52 araç tahliye edildi

Soğutma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği çalışmalarda, yangın Muğla Büyükşehir Beledyesi’ne bağlı ekipler, STK’lar ve vatandaşlar, hayvanların tahliyesi için yoğun mesai harcadı. Orman yangınları esnasında Bördübet ve Değirmenyanı Mahallelerinden 131 ev, 435 vatandaş ve 52 araç tahliye edildi.

Onlarca hayvan hayata döndürüldü

Yangınlarda alevlerden ve dumandan etkilenen hayvanlara kısa zamanda müdahale eden veteriner hekimler, onlarca hayvanı hayata döndürdü. Hasar tespiti yapılan yerlerde ekipler, yangından zarar gören hayvanların yanık ve yaralarını tedavi etti. Yangınlar esnasında 52 büyükbaş, 235 küçükbaş ve 225 kümes hayvanı olmak üzere toplam 512 hayvanın tahliyesi sağlandı.

İlk yardım desteği verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri tarafından orman yangını bölgesinde dumanlardan etkilenen vatandaşlara ilk yardım desteği ve gerekli durumlarda ise sağlık kuruluşlarına hastaların sevki sağlandı. Yangınlar esnasında 38 kişiye oksijen desteği,56 kişiye pansuman, 338 kişiye göz yaşı damlası uygulaması, 62 kişiye tansiyon ölçümü, 3 kişiye şeker ölçümü, 3 kişiye de ambulans nakil hizmeti verildi. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda 11 kişiye hekim ve klinik psikoloğu desteği sağlandı.

Kumanya, çorba, çay, kahve ve su dağıtımı yapıldı

Orman yangını bölgesinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi, personel ve vatandaşların yemek ihtiyaçları da giderdi. Büyükşehir Belediyesi’nin ikram araçları ile yangın bölgesinde görev yapan personel ve vatandaşlara 4 bin 700 kumanya, 3 bin 450 soğuk içecek, 3 bin 900 adet de çorba dağıtıldı.