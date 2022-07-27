Muğla BİLSEM öğrencileri 2022 türkiye 3’üncüsü oldu

Muğla Bilim ve Sanat merkezi öğrencileri “Kutup Araştırma Üsleri İçin Yenilenebilir Bir Enerji Sistemi Tasarımı” adlı projeleriyle 2022 etkinliklerinde yapılan 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye 3’üncüsü oldu.

2204-c Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nın final aşaması sonuçları açıklandı. Yarışmanın final aşaması sergisi ve proje değerlendirmeleri, 22-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında Giresun ilinde, Çotanak Spor Kompleksinde yapıldı. Yarışmanın final sergisine 4 ana alandan 60 projenin sahibi 134 öğrenci katıldı. Yapılan jüri değerlendirmeleri sonucunda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri alan projeler belirlendi. Yarışma sonucunda Muğla BİLSEM öğrencileri Aysu Oral ve İnnur Buket Durak danışman öğretmenleri Fen Bilimleri Öğretmeni Dr. Ayçin Ünal rehberliğinde hazırladıkları “Kutup Araştırma Üsleri İçin Yenilenebilir Bir Enerji Sistemi Tasarımı” adlı projeleriyle 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Türkiye 3’üncüsü oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarışmanın final sergisinde Muğla BİLSEM öğrencileri tarafından açılan standı ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Bakan Varank öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi. Yapılan yarışmanın ödül töreni, birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan proje sahiplerinin katılımıyla 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun ilinde yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’na karasal ekosistem tematik alanında hazırlamış oldukları projeleri ile katılan ve sergilemiş oldukları başarılarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimizi, projede öğrencilerimize danışmanlık yapan öğretmenimizi ve tüm emeği geçenleri kutluyorum.” dedi.