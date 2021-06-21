Muğla BİLSEM başarıya doymuyor

Bu yıl 15’incisi düzenlenen TÜBİTAK ortaokul öğrencileri arası araştırma projeleri yarışmasında Muğla BİLSEM’den beşinci sınıf öğrencisi İpek Başar, değerler eğitimi alanındaki bilimsel projesi ile bölge birincisi olarak Türkiye finalinde yarışmaya hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada, “Yarışmaya 3 bin 089 farklı okuldan 10 bin 819 kız ve 7 bin 973 erkek öğrenci olmak üzere toplam 18 bin 792 öğrencinin hazırladığı 15 bin 674 proje başvurusu alınmıştır. Proje başvurularının ön değerlendirmeleri Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde yapılmış ve ön değerlendirmeyi geçen Bin 453 projenin sahibi öğrenciler, 15-16 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenen bölge yarışmalarına katılmıştır. Projeler, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler tarafından yapılan değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır” denildi.

BİLSEM müdürü Bekir Cevizci, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz özverili çalışmaları ile Muğlamızı başarılı bir şekilde temsil etmeye devam ediyor. Öğrencilerimizin yaptığı bilimsel çalışmaların artan bir grafikle çoğaldığını ve ödüller almaya başladığını görmek ilimiz ve Merkezimiz adına gurur verici. Başta bilimsel çalışma yapan bütün öğrenci ve öğretmenlerimiz olmak üzere öğrencimiz İpek Başar ve danışman öğretmeni Burcu Hızır’a teşekkür ederim. Ayrıca desteklerini her zaman yanımızda gördüğümüz başta Valimiz Sayın Orhan Tavlı ve İl Müdürümüz Sayın Emre Çay olmak üzere bütün eğitim camiasına teşekkür ediyorum” dedi.