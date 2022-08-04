Muğla BİLSEM başarısını, İl Milli Eğitim Müdürü Çay ile paylaştı

TEKNOFEST 2022 düzenlenen 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nda Türkiye 3’üncüsü olan Muğla Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ı ziyaret etti.

TEKNOFEST Karadeniz Final heyecanı, 40 farklı kategoride devam ederken dereceye giren öğrenciler de belli olmaya başladı. TEKNOFEST finallerinde yarışan ve "Kutup Araştırma Üsleri İçin Yenilenebilir Bir Enerji Sistemi Tasarımı" adlı projeleriyle Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nda Türkiye üçüncülüğü elde eden Muğla BİLSEM öğrencileri Aysu Oral ve İnnur Buket Durak’ı, İl Müdürü Emre Çay makamında kabul etti.

Proje Danışman Öğretmenleri Dr. Ayçin Ünal ve velileri ile birlikte Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Bekir Cevizci eşliğinde gerçekleşen ziyarette, öğrenciler yaşadıkları gururu ve heyecanı İl Müdürü Emre Çay ile paylaştılar.

Öğrenciler, projelerini ve gelecek hedeflerini İl Müdürü Emre Çay’a anlattı. Köyceğiz Fen Lisesinde okuyan Muğla BİLSEM 10. sınıf öğrencisi İnnur Buket Durak, tasarladıkları projede kutuplarda araştırma yapan bilim insanlarının araştırma üslerinde ısınma, aydınlatma gibi ihtiyaçlarını gidermek adına, kutuplardaki iklime, doğaya ve o bölgede yaşayan canlılara zarar vermeyecek bir tasarım ve ısınma sistemi geliştirdiklerini belirtti. Marmaris Özel Profesyonel İlgim Kolejinde okuyan Muğla BİLSEM 12. sınıf öğrencisi Aysu Oral ise projelerinde, Kutup Bölgesinde çevreye zarar veren fosil yakıt kullanımının minimum düzeye indirilmesi amacıyla elektrik enerjisi üreten bir üs prototipi tasarladıklarını söyledi. Proje Danışmanı Fen Bilgisi Öğretmeni Dr. Ayçin Ünal, öğrencilerinin heyecanla yürüttükleri projenin çevre dostu olduğunu, alternatif enerji ve ısınma çözümleri sunduğunu ifade etti.

Üstün zekalı ve yetenekli çocukların küresel çevre problemlerine karşı duyarlılıklarının yüksek olduğunu ve bu problemlere uygun çözüm yolları üretme potansiyellerine sahip olduklarını ifade eden İl Müdürü Emre Çay, “Gençlerimizin iklim değişikliğine çözüm arayarak çevreci projelerle ilgilenmesi, engelsiz yaşam teknolojileri üzerine ürettikleri projelerle engelli bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışmaları, orman yangınlarına karşı çözüm geliştirmek için projeler geliştirmeleri bizleri fevkalade umutlandırıyor, gururlandırıyor” dedi.

Muğla genelindeki tüm bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) öğrencilerin geliştirdikleri projeler ile TEKNOFEST Karadeniz finallerine katılma başarısını yakaladıklarını ifade eden İl Müdürü Emre Çay “Geleceğimizin teminatı tüm gençlerimizi, üzerlerinde büyük emeği olan öğretmenlerini, anne babalarını ve emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Ziyaret öğretmen ve öğrencilere hediye takdim edilerek günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.