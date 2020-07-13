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Muğla Belediye eski başkanı Orhan Çakır son yolculuğa uğurlandı

ORHAN ÇAKIR SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

MUĞLA 13.07.2020, 17:56
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Muğla Belediye eski başkanı Orhan Çakır son yolculuğa uğurlandı

Bodrum’dan İzmir’e giderken ambulansta fenalaşarak kalp krizi geçiren, bu nedenle Milas’ta tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Orhan Çakır, Muğla Belediye Başkanı olarak 10 yıl görev yaptığı belediye önünde saat 17.00’da düzenlenen ve duygusal anların yaşandığı törenin ardından eski mezarlığa defnedildi.

Çakır’ın cenazesi saat 16:30’da evinden alınarak Muğla belediye başkanı olarak 10 yıl görev yaptığı belediye önüne getirildi. Törene Orhan Çakır’ın ailesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile birlikte CHP’li belediye başkanları, Dönemin Muğla Valisi Cemil Serhatlı, Aydın Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, CHP geçmiş dönem ve şimdiki milletvekilleri, CHP il ve ilçe yönetimleri, sevenleri, partililer, STK temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Orhan Çakır’ın damadının ardından konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Orhan Abi’yi aktif siyasete başladığım gençlik yıllarımızdan beri tanıyorum. O Partimizde çok önemli görevlerde bulunmuş, daha sonrasında Muğla Belediye Başkanı seçilerek, 2 dönem Belediye Başkanlığı yapmış çok değerli bir büyüğümüzdü. Muğla halkı Orhan Başkanımı çok severdi. Gülümseyen yüzü, sıcak, samimi ve babacan tavrı her zaman Muğla halkının takdirini toplamıştır. İyi günde, kötü günde insanları hep arardı. Hastalıkta, sağlıkta bir Belediye Başkanından öte, bir ağabey bir dost gibi kimseyi ayırt etmeden halini hatırını sorar, yapabileceği bir şey varsa inanın yapardı. Küsmek, darılmak, kin tutmak gibi huyları yoktu. Atatürkçü ve Cumhuriyet değerlerine bağlı çok iyi bir Muğlalıydı. Muğla için pek çok şey yaptı. En önemlisi de Muğla’yı ve Muğla insanının yaşam kültürünü, yaşam tarzını korumak oldu. Aktif siyaseti bıraktığı zaman bile her zaman partimizin kanaat önderlerinde biri olarak siyasetin içinde yer aldı. Hem parti içi siyasete, hem de kent siyasetine çok önemli katkıları oldu. Bizlere de her zaman bir rehber, yol gösterici olmuştur. Aramızdan ayrılışı bizleri derinden üzdü. O’nu her zaman gülümseyen yüzü ve babacan tavrıyla hatırlayacağız. Çok üzgünüz. Muğla halkının başı sağ olsun. Muğla’ya kattığı değerler ve verdiği hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, "Başımız sağolsun. Hepimiz faniyiz ve birgün hepimiz bu dünyayı terkedeceğiz. 10 yıl süreyle belediye başkanlığı yapmış Orha Bey, parti içinde aldığı görevlerin dışında halkla çok özel ilişkileri var. Kendisine has, samimi, dobra, ona has tavırlarıyla çok farklı kesimlerden hepsinin Orhan Bey ile yaşanmışlıkları var. Ölüm hepimiz için var. Fakat son bulduğunda toplumda ne kadar yer aldığınızın en güzel işareti budur. Bu herkese nasip olmaz. Orhan Bey içimizde hep yaşayacak. Onun Erman Şahin’den devraldığı görevi biz aldık. Şimdi Bahattin Başkan devraldı. Onun özellikle Muğla’nın korunmasına yönelik bize bıraktığını yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çakır’ın cenazesi düzenlenen törenin ardından şehir eski mezarlığına defnedildi.

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