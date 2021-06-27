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Muğla Barosu Başkanı Uzun güven tazeledi

Koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelenen Muğla Barosu seçimlerinde mevcut başkan Cumhur Uzun yeniden seçilerek güven tazeledi.

MUĞLA 27.06.2021, 19:17
Muğla Barosu Başkanı Uzun güven tazeledi

Koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelenen Muğla Barosu seçimlerinde mevcut başkan Cumhur Uzun yeniden seçilerek güven tazeledi.

26 Haziran Cumartesi Genel kurul toplantısıyla başlayan süreç, bugün yapılan seçimle tamamlandı. Muğla Barosu’nda son üç dönemdir Baro Başkanlığını yürüten Cumhur Uzun ile Emine Yenilmez Aydemir’in aday olduğu, iki adayla gidilen seçimde Cumhur Uzun yeniden Baro Başkanı seçildi. Uzun’un 581, Yenilmez Aydemir’in ise 385 oy aldığı öğrenildi.
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