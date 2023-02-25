Muğla aşığı Ali Abbas Çınar toprağa verildi

Muğla ile ilgili kültürel değerlerinin tanıtılması anlamında çok değerli eserlere imza atan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ali Abbas Çınar toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavisi devam eden Ali Abbas Çınar yaşama tutunamadı. Çınar için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde tören düzenlendi. Törene AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı, akademik ve idari personel ile yakınları katıldı.

Ali Abbas Çınar Üniversite’de düzenlenen törenin ardından Muğla Şehir Yeni Mezarlığına defnedildi.