Muğla Ak Parti İl Başkanı Mete, milletvekili aday adaylığını açıkladı

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, il başkanlığından istifa ederek görevini bırakarak milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Mete yaptığı açıklamada, "22 yıldır liderimizin ve partimizin çizgisinden hiç ayrılmayarak tarafımıza tevdi edilen her görevi hakkıyla yapma gayreti içinde bulunduk. Görevim boyunca nazımızı çeken başta ailem olmak üzere bu davaya omuz veren tüm teşkilat arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Hiç yüzümü eğdirmeyen bu güzel insanlarla çalışma fırsatı veren Rabbime şükrediyorum. Bugün huzurunuzda, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’in muvafakatiyle 2016 Yılından bu yana sürdüğüm kutlu davamın Muğla İl Başkanlığı’ndan 2023 Genel Seçimleri’nde Milletvekili Aday Adayı olmak için görevimden ayrılıyorum. İnşallah bu süreç hepimiz için hayırlı olacaktır. Şu dakikadan itibaren teşkilatımın bir neferi olarak Türkiye Yüzyılı için 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri yolunda emirlerindeyim" diye konuştu.