Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler’de değerlendirme toplantısı düzenledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü kuruluş müdürleri koordinasyon toplantısı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı’nın başkanlığında, İl Müdür Yardımcıları Kuduret Gültaş, Seda Cesur, Özgür Kırmızıtaş, İsa Umut ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla 2023 yılının ilk aylık koordinasyon ve değerlendirme toplantısı Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda kuruluşlarda devam eden sosyal hizmet uygulamaları, ihtiyaçlar, yatırımlar, faaliyetler ve projeler, idari ve mali işler, mevzuat, ulusal hane ziyaretleri ve genel işleyiş hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı konuşmasında,” Bugüne kadar yaptığımız işlerden dolayı müdürlerimize teşekkür eder sizler ile çalışmaktan gurur duyuyoruz” dedi.