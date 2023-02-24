Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri 13 bin 851 depremzede ile görüştü

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü depremzede vatandaşlara psiko-sosyal destek çalışmaları devam ederken, İl Müdürü Osman Toprakçı depremin ardından 13 bin 851 kişi ile görülme sağlandığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremin ardından deprem bölgesinden Muğla’ya gelen depremzedeler, il ve ilçelerdeki yurtlara, kamu kurumlarının misafirhanelerine ve çeşitli ikametlere yerleştirildi. Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde çocuk, genç engelli, yaşlı ve kadınlar olmak üzere tüm depremzedelere psiko-sosyal destek sağlanıyor. Uzman ekipler tarafından ziyaretlerde psikolojik ilk yardım başta olmak üzere vatandaşların ihtiyaç tespitleri de yapılmaya devam ediyor.

Yaraların en hızlı sarılması için tüm ilçelerde psiko-sosyal destek ekiplerinin vatandaşlarla birebir görüşmeler yaptığını ifade eden İl Müdürü Osman Toprakçı, "Şu ana kadar 13 bin 851 kişiyle görüşme sağlandı, ihtiyaç tespitinin yanında erken dönem psiko-sosyal destek müdahalesi yapıldı" dedi.