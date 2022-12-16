Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Toprakçı: “İhtiyaç sahibi ailelerin istek ve talepleri belirleniyor”

Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Ula Kıyra Mahallesi’nde ihtiyaç sahibi aileler ile bir araya geldi.

Kıyra Mahallesi’nde ihtiyaç sahipleri ile bir araya gelme programı Muğla il genelinde devam ettiğini belirten Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, ” Uzman ekiplerimiz tarafından ailelerin ihtiyaç ve taleplerine göre uygun sosyal hizmet modellerinin belirlendiğini, gerekli psiko-sosyal destek ve rehberliğin yapıldığını” ifade etti.

Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Toprakçı “Vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilerek destek personelleri tarafından engelli, kadın, çocuk, yaşlı vb. ihtiyaç sahipleri vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam edeceğiz “dedi.

Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı’nın ihtiyaç aileleri ile bir araya gelme programına Kıyra Mahallesi Muhtarı Özer Yılmaz ve Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzman ekipleri eşlik etti.