banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin günü ve saati belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin günü ve saati belli oldu
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde Covid-19 aşılaması tamamlandı

Korona virüs pandemisi başından bugüne sıkı izolasyon kurallarının uygulandığı Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda kalan yaşlı, engelli ve personelle birlikte toplam 470 kişinin Covid-19 aşılaması tamamlandı.

MUĞLA 20.01.2021, 12:58
Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde Covid-19 aşılaması tamamlandı

Korona virüs pandemisi başından bugüne sıkı izolasyon kurallarının uygulandığı Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda kalan yaşlı, engelli ve personelle birlikte toplam 470 kişinin Covid-19 aşılaması tamamlandı.

Muğla’daki sağlık personeli aşılamasının tamamlanmasının ardından aşılamanın 1. aşamasının 2. adımında Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde kalan yaşlılara ve personele, Milas M.Önal Karadeveci Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan engelli bireylere ve personellere, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi personellerine, Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan engelli bireylere ve personellere,ŞHÇEK Fethiye Belediyesi Huzurevi’nde kalan yaşlılara ve personellere ilk doz Covid-19 aşıları yapıldı.

Yaklaşık bir yıldır korona virüs ile etkin mücadelenin yapıldığı yaşlı, engelli ve çocuk kuruluşlarında yapılan aşılama çalışmasının korona virüs ile mücadelede bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, “Muğla İl Sağlık Müdürlüğü , Halk Sağlığı Başkanlığı koordinesinde yapılan aşı çalışması ile kuruluşlarımız tamamen güvenli alan olacak” diye konuştu.

İlçelerdeki özel ve resmi tüm kuruluşlarda da aşılama çalışmalarının 20 Ocak’ta tamamlanmasının planlandığını söyleyen Bozçelik “Tüm bu süreçte gösterdikleri sabırla, çalışmalarımızı kolaylaştıran engelli ve yaşlılarımıza, fedakarca özveri ile çalışan tüm personelimize, işbirliği içinde çok kısa sürede aşı uygulamasını sağlayan Halk Sağlığı personeline teşekkür ediyorum” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12