Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde Covid-19 aşılaması tamamlandı

Korona virüs pandemisi başından bugüne sıkı izolasyon kurallarının uygulandığı Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda kalan yaşlı, engelli ve personelle birlikte toplam 470 kişinin Covid-19 aşılaması tamamlandı.

Muğla’daki sağlık personeli aşılamasının tamamlanmasının ardından aşılamanın 1. aşamasının 2. adımında Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde kalan yaşlılara ve personele, Milas M.Önal Karadeveci Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan engelli bireylere ve personellere, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi personellerine, Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan engelli bireylere ve personellere,ŞHÇEK Fethiye Belediyesi Huzurevi’nde kalan yaşlılara ve personellere ilk doz Covid-19 aşıları yapıldı.

Yaklaşık bir yıldır korona virüs ile etkin mücadelenin yapıldığı yaşlı, engelli ve çocuk kuruluşlarında yapılan aşılama çalışmasının korona virüs ile mücadelede bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, “Muğla İl Sağlık Müdürlüğü , Halk Sağlığı Başkanlığı koordinesinde yapılan aşı çalışması ile kuruluşlarımız tamamen güvenli alan olacak” diye konuştu.

İlçelerdeki özel ve resmi tüm kuruluşlarda da aşılama çalışmalarının 20 Ocak’ta tamamlanmasının planlandığını söyleyen Bozçelik “Tüm bu süreçte gösterdikleri sabırla, çalışmalarımızı kolaylaştıran engelli ve yaşlılarımıza, fedakarca özveri ile çalışan tüm personelimize, işbirliği içinde çok kısa sürede aşı uygulamasını sağlayan Halk Sağlığı personeline teşekkür ediyorum” dedi.