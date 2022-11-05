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Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MUĞLA 05.11.2022, 15:57
AFAD verilerine göre Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın verilerine göre, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.20’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, deprem yerin 6.7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Meydana gelen depremde her hangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.