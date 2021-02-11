Muğla 112 AÇM 2020’de 1 Milyon 400 Bin çağrı karşıladı

112 acil çağrı numarasının farkındalığını artırmak amacıyla her yıl 11 Şubat günü kutlanan ”112 Günü” nedeniyle Muğla Valisi Orhan Tavlı, Acil Çağrı Merkezi heyetini kabul etti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya, faaliyetleri hakkında Vali Tavlı’ya bilgi verdi.

Ziyarette 2020 yılında yaklaşık 1 Milyon 400 Bin çağrı alındığı, bu çağrıların acil durum aramaları, Vefa Sosyal Destek Ekip iletişimleri, İSDEM ihbarları, bilgi amaçlı danışma telefonlarından oluştuğu ve gereksiz aramaların Muğla’ da düşük oranda seyrettiği ifade edildi.

11 Şubat 112 Günü’nü tebrik eden Vali Orhan Tavlı, tek numara kapsamında faaliyet gösteren, Acil Çağrı, Vefa ve İSDEM çağrılarının sorunsuz alınmasında 2020 yılında 112 Acil Çağrı Merkezinin yoğun bir yıl geçirdiğini ifade ederek kurum çalışanlarına teşekkür etti.