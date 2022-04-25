Müftülük personeline deprem eğitimi

Muğla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri tarafından Muğla İl Müftülüğü personeline deprem eğitimi ve güvenli tahliye tatbikatı uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikat öncesinde Muğla İl Müftülüğü konferans salonunda AFAD görevlileri Endüstri Mühendisi ve AFAD Uzmanı Selami Tunç ve AFAD Memuru Rana Balcıoğlu tarafından deprem öncesi alınacak önlemler, deprem anında yapılacaklar ve deprem sonrasında güvenli bir şekilde tahliyelerin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verildi.

Deprem seminerine Muğla İl Müftü Yardımcıları Adnan Uğur, Sema Özbakış ve Erkan Saral’ın yanı sıra Şube Müdürleri, şefler ve personel katıldı.

Seminer sonrası çalan siren eşliğinde talimatlara dikkatle uyan personel binadan güvenli şekilde tahliye edildi.