MUÇEV Mavi Bayrak lideri

MUÇEV açıklamasında, 2018 yılında 10 olan Mavi Bayraklı plaj sayısını 17’ye çıkarttığını, temizlik ve düzenleme çalışmaları devam eden Fethiye Karataş Plajı ile sayının 18’e çıkarma çalışmalarının sonuna gelindiğini belirtildi. Yapılan açıklamada, “Ülkemizin gözde turizm merkezlerinden Fethiye ilçesinde bir süredir sosyal medya üzerinden Karataş Plajıyla ilgili iddialar gündeme gelmişti. Çöp dağlarının içinde kalan Karataş Plajı’nın da MUÇEV çalışmalarıyla, ülkemiz turizmine yakışacak şekilde temiz ve düzenli hale getirilerek ücretsiz Mavi Bayraklı halk plajı haline geliyor” denildi.

Fethiye Karataş plajı ücretsiz halkın kullanımına açılacak

Basında ve sosyal medyada çıkan ‘Karataş Plajı elden gidiyor’ başlığı ile oluşturulmak istenen algının asılsız ve gerçeği yansıtmadığının dikkat çekildiği açıklamada şu görüşlere de yer verildi; “Bir süre önce çöplerden dolayı vatandaşların yoğun şekilde şikayet ettiği Karataş Plajı için çalışmalarını sürdüren MUÇEV, burayı temiz ve kullanılabilir hale getirerek girişin ücretsiz olduğu Mavi Bayrak’lı halk plajı yapıyor. Altyapı ve sosyal kullanım alanı çalışmaları devam eden Karataş Plajı tüm gereksinimlerin tamamlanmasının ardından plaja Mavi Bayrak asılacak günü bekliyor. Öncesinde Karataş Plajını kullanan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak soyunma kabinleri, duş ve tuvaletlerin bulunmadığını biliyoruz. Biz bu plajda vatandaşlarımızın ücretsiz olarak yararlanacağı soyunma kabinleri, duş ve tuvaletlerin yapımını tamamladık. Tüm altyapı işleminin tamamlanmasının ardından plajı ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız” denildi.

Mavi Bayrakta lider

Dünya genelinde 46 ülkede uygulanan Mavi Bayrak programı kapsamında Muğla’daki mavi bayraklı plajların sayısı da her geçen gün arttığına dikkat çekilen açıklamada, Muğla, bu yıl 106 mavi bayraklı plajıyla Türkiye ikinciliğine oturdu. Muğla ili genelinde 17 Mavi Bayraklı plaj ile MUÇEV liderlik koltuğunda yer alırken, en yakın takipçisi Aktur Turizm 6, üçüncü sırayı alan TUİ Turizm 5, Hilton Otelleri 2 Mavi Bayraklı plajı ile dördüncü sırada yer aldı. Mavi Bayraklı plaj sıralamasında en yakın takipçisini üçe katlayan MUÇEV çalışmaları devam eden Karataş Plajı tüm gereksinimlerin tamamlanmasının ardından plaja Mavi Bayrak asılacak günü bekliyor.