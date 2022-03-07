MTO’da 2022 eğitimleri başlıyor

Pandemi nedeniyle tüm eğitimleri online ortama taşıyan Marmaris Ticaret Odası (MTO), 2022 turizm sezonu için sektör çalışanlarına yönelik hazırlanan eğitimlere başlıyor. Hazırlanan eğitim takvimine göre Mart ayında verilecek 3 farklı eğitimde başarılı olanlar sertifika alabilecek.

Pandemi nedeniyle alınan karantina tedbirlerinin yavaş yavaş esnetilmesiyle beraber 2022 sezonu için üyelerinden gelen eğitim talepleriyle birlikte MTO da sektör çalışanlarına ve işletmecilere yönelik programladığı eğitimlere başlıyor. Pandemi süresince alınan hijyen kuralları ve pandemi tedbirlerine göre hazırlanan eğitimler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilecek. Mart ayı takviminde yer alan, Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Sedat Değişgel tarafından verilecek olan “Pandemi Sürecinde Konulan Kurallar doğrultusunda Önbüro Yönetimi Eğitimi”, Muğla Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Vedat Göller tarafından verilecek olan “Konaklama ve Yeme İçme Tesisleri için Yiyecek&İçecek Maliyet Kontrolü Eğitimi” ve Ortaca Meslek Yüksekokulu’nda görevli Doç Dr. Ozan Kaya tarafından verilecek olan “Yiyecek İçecek Servisi Eğitimi”ne katılmak için MTO web sitesinden kayıt yaptırmak gerekiyor. Yüzde 70 devam zorunluluğu bulunan eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Sektör çalışanları için oldukça önemli bilgiler içeren eğitimler, önümüzdeki aylarda da devam edecek.